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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu

Operasyonda 35 bin litre akaryakıt ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu

 İstanbul'daki operasyonda 35 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kadıköy Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm bölgesi şantiyelerinde çalışan araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 35 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #operayon #akaryakıt #gözaltı
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