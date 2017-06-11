Kağıthane ve Esenler'de 4 bin 386 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda, 8 kişi hakkında işlem yapıldı

İstanbul Kağıthane ve Esenler'de düzenlenen operasyonda, 4 bin 386 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün bulunduğu öğrenilen Kağıthane ve Esenler'de bazı adreslere operasyon düzenledi.



Adreslerde yapılan aramalarda halk sağlığını tehlikeye düşürecek kalitede olduğu belirlenen 4 bin 386 kilogram kaçak tütün bulundu.



Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.