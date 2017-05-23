İtfaiye ekiplerinin göçük altından çıkardığı 52 yaşındaki Sain Şam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ümraniye'de yağmur ve atık su kanalı çalışması yapılan sokakta göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi itfaiye ve arkadaşları tarafında kurtarılarak hastaneye götürüldü. İşçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Olay İsitiklal mahallesi Şadırvan sokakta 12.00 sıralarında meydana geldi .Ümraniye Belediyesi Fen işleri müdürlüğü Yağmur ve Atık su kanalında işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan 52 yaşındaki Sait Şam'ı bulunduğu yerden çıkarmaya başardı..



Yaralı işçi aynı sokakta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahale burada yapıldı. Şam'ın beraber çalıştığı arkadaşları



hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedilen ağır yaralı işçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.