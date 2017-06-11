Dernek ve kooperatif adı altında faaliyet göstererek, kumar oynatıldığı iddia edilen 248 iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı

İstanbul'da dernek ve kooperatif adı altında faaliyet göstererek, kumar oynatıldığı öne sürülen 248 iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı kumar oynatılan adreslere yönelik yapılan istihbarat çalışmasının ardından kent genelinde 248 iş yerine operasyon düzenledi.



Dernek ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 tombala makinesi, kumar oynatmakta kullanılan 10 televizyon, 10 projektör cihazı, 4 projektör perdesi, 61 deste oyun kağıdı, çok sayıda tombala kartı ve pulu, 4 bin 647 lira, ruhsatsız 2 tabanca ile 15 mermi ele geçirildi.



Operasyonlarda, iş yerlerine bulunan 5 bin 437 kişinin Genel Bilgi Toplam (GBT) sorgulamasının yapıldığı, kumar oynadığı belirlenen 755 kişi hakkında işlem gerçekleştirildiği, çeşitli suçlardan aranan 66 kişinin gözaltına alındığı, toplam 208 bin 391 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.