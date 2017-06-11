Sögütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu bazı yolcular yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Sögütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle metrobüslerdeki bazı yolcular yaralandı.







Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan metrobüs şoförünün kurtarılması için de çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı.







İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı yolcular da çevre hastanelere sevk edildi.





Kazaya karışan metrobüslerin yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Metrobüs seferleri ise durağın üst kısmında devam ediyor.​

