Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile vergi müfettişlerince Avcılar, Bahçelievler, Esenler ve Zeytinburnu'ndaki 4 firmada yapılan aramada, başka firmalar adına kesilmiş faturalar ele geçirildi.

Avcılar, Bahçelievler, Esenler ve Zeytinburnu'ndaki 4 firmada yapılan aramalarda, başka firmalar adına kesilmiş faturalar bulundu.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar, Bahçelievler, Esenler ve Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren 4 firma görevlilerinin "naylon fatura" kestiklerini tespit etti.



Vergi müfettişleri ile firmalara operasyon düzenleyen polis, başka firmalar adına kesilmiş çok sayıda fatura, kaşeler ve boş fatura koçanları buldu.



Firmalarda ele geçirilen suç unsurlarına el konulduğu ve vergi müfettişlerince hazırlanacak rapora istinaden şirket yöneticilerine yönelik ilerleyen süreçte yasal işlem yapılacağı bildirildi.