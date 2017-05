İstanbul'daki 39 ilçe belediyesi, "on bir ayın sultanı" ramazanda önemli meydanlarda ve sokaklarda iftar sofraları kuracak, çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

İstanbul'da ilçe belediyelerinin düzenlendiği çeşitli etkinliklerle ramazan coşkusu meydanlarda da yaşanacak.



İstanbul'da, ramazanı dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar için sokak iftarları, sohbetler, tasavvuf konserleri, geziler, orta oyunu ve tiyatro gösterilerini de içeren etkinlikler için yürütülen hazırlıklarda sona gelindi.



Ramazanda tasavvuf müziğinden şiir dinletilerine, geleneksel gösteri sanatlarından sohbetlere kadar onlarca etkinlik, İstanbullularla buluşturulacak.



Ramazan topu, Sultanahmet'te atılacak



Fatih'te Sultanahmet Meydanı'nda kurulacak 15 bin kişilik iftar sofrasında, Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından getirilen gerçek top atışıyla binlerce kişi aynı anda iftar yapacak.



Ramazanın ilk günü Oruç Baba Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlara Fatih Belediyesi tarafından iftariyelik dağıtılacak.



Ramazanda ilçenin birçok noktasında sokak ve park alanlarında vatandaşla iftar yemeğinde buluşulacak. Taksiciler, berberler ve servis araç şoförlerinin aileleriyle iftar programları gerçekleştirilecek.



Ramazan boyunca Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta yakınlarına iftar yemeği dağıtılacak.



Ramazan boyunca Sultanahmet, Eminönü, Aksaray Metro, Yenikapı Marmaray, Beyazıt Meydanı'nda vatandaşlara iftar paketi dağıtılacak.



Sultanahmet’te düzenlenen ramazan etkinlikleri bu yıl da devam edecek. Burada akşamları da konserler düzenlenecek.



Eyüp'te ramazan coşkusu



İstanbul'da ramazan coşkusunun en fazla hissedildiği yerlerden olan Eyüp'te de ramazan hazırlıkları tamamlandı. Belediye sıcak yaz günlerinde oruç tutacak vatandaşlar için her türlü önlemi aldı. Eyüp Sultan Camisi'nin önünde özel kurulacak revakların altına, özel havalandırma sistemi kurulacak. Eyüp Sultan'ı ziyaret edenler, iftar öncesi revakların altında serin ortamda ibadetlerini yapma şansı bulacak. Eyüp'ün dört bir tarafında ramazan ayının ruhuna uygun sohbet etkinlikleri gerçekleştirilecek.



Anadolu'da çocuklara bu ibadeti sevdirmek amacıyla yarım gün tutturulan tekne orucu, Eyüp'te de uygulanacak ve çocuklar için "Tekne İftarları" düzenlenecek. Binlerce çocuk Boğaz'da tekne turu eşliğinde oruçlarını açacak.



Eyüp Sultan Meydanı'nda geleneksel orta oyununun renklerinden biri olan meddah gösterisi yapılacak. Hacivat-Karagöz gösterisi ve Masalcı Dede, çocuklarla buluşacak. Çocuk ikramı saati adı altında çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker, Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti ve balon dağıtılacak.



İftar sofrası hazırlayamayan vatandaşların evlerine, "Alo İftar" sayesinde, her akşam 4 çeşit sıcak yemek ulaştırılacak.



Belediye ramazan süresince açık havada mahalle iftarları düzenleyecek.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlar ve tüm şehitler için Kadir Gecesi, Eyüp Sultan Meydanı'nda hatim duası yapılacak.



Esenler'de çocuk iftarı



Esenler'de "Ramazan Birlikte İyiliktir" sloganıyla 29 gün boyunca tasavvuf müziği konserlerinden sohbetlere, geleneksel gösteri sanatlarından yöre dernekleriyle yapılacak iftarlara kadar onlarca etkinlik vatandaşlarla buluşacak.



Ramazanın ilk iftarı yine çocuklarla başlayacak. İnternetten kaydı alınan ve bu sene ilk defa oruç tutmaya başlayacak çocuklar, ramazan kültürünü öğrenecek. Çocuklara, Osmanlı geleneğine uygun diş kirası hediyeler de verilecek.



Belediyenin herhangi bir sebeple (yolculuk, ev taşıma, hastalık gibi) iftar sofrası hazırlayamayanlar için başlattığı "Alo İftar" hattı hizmette olacak. "Alo İftar"dan yararlanacak binlerce aileye, her akşam motorize ekipler, 4 çeşit sıcak yemeği evlerine kadar ulaştıracak.



Bu sene de evlerine geç kalan binlerce vatandaş, iftar çeşmesinden akan çorbayla oruçlarını açacak. İlçede bir Osmanlı geleneğinin yaşatılacağı "Askıda İftar" ile her akşam 11 camide hayırseverlerin karşılayacağı 15 iftar kumanyası ile ihtiyaç sahipleri iftarını yapacak.



Etkinlikler çerçevesinde Dörtyol Meydanı'nda mehter konserleri, şiir dinletileri, naat geceleri, sema devranı gibi programlar icra edilecek. Her gün cami ve maneviyat önderlerinin kabirlerine ziyaretler gerçekleştirilecek.



3. havalimanı apronunda ilk iftar



Arnavutköy'de her gün ayrı bir mahallede gerçekleştirilecek mahalle iftarlarında dualar eşliğinde hep birlikte iftar yapmanın fazileti yaşanacak.



Arnavutköylü çocuklara orucu sevdirerek, ramazan ruhunu aşılamak amacıyla yapılan ve büyük ilgi gören etkinlikte çocuklar geleneksel gösterilerle de keyifli dakikalar geçirerek öğle namazı ile birlikte oruçlarını açacak.



Arnavutköy Vadipark'ta düzenlenecek hafta sonu etkinlikleri kapsamında Nihat Hatipoğlu, Ömer Döngeloğlu, Senai Demirci gibi konusunun uzmanları, iftar programından sonra Arnavutköylülerle buluşacak.



Cam üfleme, çömlek atölyesi, hüsn-ü hat atölyesi başta olmak üzere çok sayıda geleneksel el sanatı Arnavutköylü vatandaşlarla buluşacak.



Her yıl geleneksel olarak Vadipark ve Hadımköy'e otantik Osmanlı evi görünümlü stantlar kurulacak. Tarihi Osmanlı evlerinden esinlenerek yapılmış stantlarda giyim kuşamdan süs eşyalarına, temizlik ürünlerinden gıda ürünlerine ve esanslara birçok ürün satılacak.



İnşası devam eden 3. havalimanı çalışanları ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar için de Arnavutköy Belediyesi tarafından Tayakadın'da bulunan İGA Yönetim Yerleşkesi'nde iftar düzenlenecek.