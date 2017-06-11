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İstanbul'da semazenli sahur

İstanbul'da bir ramazan davulcusu ve arkadaşları, vatandaşları sema yaparak sahura kaldırıyor. Sahurdaki sema gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni topluyor.

İstanbul'da semazenli sahur

Ramazan ayının en farklı sahur davulcusuna ait bu görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndan.

Telsiz Mahallesi'nin davulcusu Yusuf Hasan ile arkadaşları, vatandaşları farklı bir şekilde uyandırıyor.

Vatandaşları sahura ilahilerle kaldıran ramazan davulcusu, hafta da bir kez semazen gösterisi yapıyor.

Semazenli sahur gece yarısı olmasına rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşlar, bu sıradışı davulcuyu cep telefonları ile görüntülemeyi ihmal etmiyor.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istanbul #ramazan #davul #sahur #semazen #şema
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