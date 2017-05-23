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İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda, Roma ve Helenistik dönemlerine ait 124 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'ndaki bir iş yerinde tarihi eser satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Antika mağazasına giderek alıcı gibi davranan polislere tarihi eser satmak isteyen iş yeri sahibi N.O. gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemlerine ait 124 parça tarihi eser bulundu. Tarihi eserler arasında ortası delik küresel formlu dokuma parçası, pişmiş topraktan yapılmış üçgen ve dikdörtgen koni formlu dokuma ağırlığı, kurşun olta iğnesi ağırlığı, kurşun yuvarlak sapan taşları yer aldığı bildirildi.
Hakkında 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa" muhalefet suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen N.O, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #beyoğlu #roma
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