İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanmasında yer alan ve kent genelinde korsan gösteri ile eylemlere katılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Söz konusu soruşturma kapsamında 7 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 12'sini gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.