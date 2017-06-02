11 ilde düğmeye basıldı! Bayram öncesi...
11 ilde düğmeye basıldı! Bayram öncesi...
Whatsapp kullananlara kötü haber! 28 gününüz kaldı
Whatsapp kullananlara kötü haber! 28 gününüz kaldı
İşte Markafoni'nin kapanma sebebi
İşte Markafoni'nin kapanma sebebi
TGB'den Gökmen Ulu'nun ailesine ziyaret
TGB'den Gökmen Ulu'nun ailesine ziyaret

İstanbul'daki terör operasyonunda 12 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'daki terör operasyonunda 12 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanmasında yer alan ve kent genelinde korsan gösteri ile eylemlere katılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 7 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 12'sini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #terör operasyonu #pkk #Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
banner863
Önceki Haber
Dolar ne kadar? (2 Haziran dolar fiyatları)
Sonraki Haber
İstanbul merkezli 11 ilde sahte para operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.