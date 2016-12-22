İstanbul Eyüp'te büyük operasyon

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda uyuşturucu maddenin bir evde saklandığı yönünde ihbar aldı.

Eyüp'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 960 gram kokain, 39 kilo 200 gram esrar ile 391 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirilirken, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.



İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Eyüp'te bir eve operasyon düzenledi.







Evde 78 kilo 286 gram ağırlığında 391 bin 500 uyuşturucu hap, 4 kilo 960 gram kokain, 39 kilo 200 gram esrar, 3 hassas terazi, 2 kalaşnikof tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.



Operasyonda, ev sahibi Veysel Y. (29) ile "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan kayıtları bulunan Veysel A. (28), Ömer A. (28) ve Özgür A. (19) gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.