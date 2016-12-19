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İstanbul Fatih'te silahlı soygun: 2 yaralı

İstanbul Fatih'te, bir döviz bürosuna para getiren 2 mutemedi silahla vuran şüpheliler, yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki dövizi çaldı.

İstanbul Fatih'te silahlı soygun: 2 yaralı

Laleli Ordu Caddesi'ndeki bir döviz bürosunun önüne gelen ve yabancı uyruklu olduğu belirtilen 2 zanlı, döviz bürosuna para nakli yapan 2 mutemedi silahla bacaklarından yaraladı.

Görevlilerin getirdiği yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki dövizi çalan şüpheliler, araçla olay yerinden kaçtı. Zanlıların içinde bulunduğu araç bir süre sonra sokak arasında terk edilmiş halde bulundu.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada polis, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #fatih
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