Teklif sandıklardan dönecektir, bundan eminiz
Teklif sandıklardan dönecektir, bundan eminiz
Kritik görüşme 4 saat 10 dakika sürdü
Kritik görüşme 4 saat 10 dakika sürdü
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı
İran kararını açıkladı
İran kararını açıkladı

İstanbul haberleri - Ataşehir’de büyük yangın

İstanbul Ataşehir’de depo olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı.

İstanbul haberleri - Ataşehir’de büyük yangın

Yangın, Ataşehir Barbaros Mahallesi Apaydın Sokak'ta bulunan demir doğrama ve pimapen atöylesinde saat 17.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede 2 katlı atölye binasını sardı. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
 
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
 
İtfaiye ekipleri yangına atölyenin 4 yanından müdahale etti.  İtfaiye erleri tarafından alevlerin arka kısımdaki hurda deposuna sıçraması önlendi. Yanan atölyede küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bina kullanılmaz hale geldi.
 
İÇERİDE KİMSE YOKTU
 
Görgü tanıkları yangının elektrik trafosundan çıktığını iddia ettiler. Olay yerine gelen polisler yangını izleyen vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı ve güvenlik önlemi aldı. 112 Sağlık ve AKOM ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Yangın sırasında atölyede kimsenin olmadığı öğrenildi.
 
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #ataşehir yangın #akom
banner863
Önceki Haber
Barış Manço, mezarı başında anıldı
Sonraki Haber
Turhan Özlü: Teklif sandıklardan dönecektir, bundan eminiz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.