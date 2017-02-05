Ailece Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Ailece Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Faciadan dönüldü
Faciadan dönüldü
Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Terör örgütünün iki üst düzey sorumlusu yakalandı 
Terör örgütünün iki üst düzey sorumlusu yakalandı 

İstanbul haberleri: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Küçükçekmece'de özel bir firmaya ait servis aracı metrobüs durağında seyir halinde olan metrobüse çarptı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken trafik çift şeritli kapatıldı. 

İstanbul haberleri: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Topkapı istikametinde seyir halinde olan özel bir firmaya ait servis aracı Küçükçekmece metrobüs durağında seyir halinde olan metrobüse çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken trafik çift yönlü kapatıldı. 


Kaynak: İHA
Etiketler; #istanbul trafik kazası #istanbul kaza #Metrobüs #metrobüs trafik kazası
banner863
Önceki Haber
Yolcu otobüsü yandı yolcular son anda kurtuldu
Sonraki Haber
Profesör Canan Karatay: Uzak durursak kanserden kurtuluruz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.