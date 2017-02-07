Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Varlık Fonu açıklaması
Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Varlık Fonu açıklaması
Bahçeli konuşuyor
Bahçeli konuşuyor
Doları olanlar dikkat! Harekete geçti
Doları olanlar dikkat! Harekete geçti
Maçka Parkı'nda tünel inşaatı
Maçka Parkı'nda tünel inşaatı

İstanbul haberleri: Zincirlikuyu'da bir metrobüsün tekerleği alev aldı

İstanbul Zincirlikuyu'da bir metrobüsün tekerleği alev aldı. Alev alan tekerlek ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Metrobüse müdahale edildiği sırada trafikte de yoğunluk oluştu.

İstanbul haberleri: Zincirlikuyu'da bir metrobüsün tekerleği alev aldı

Zincirlikuyu'da bir metrobüsün tekerleği alev aldı. Alev alan tekerlek ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Habertürk'ten Gülcan Sevindik'in haberine göre; metrobüse müdahale edildiği sırada trafikte de yoğunluk oluştu.

Acil müdahale sonrası yangın metrobüsün içine sıçramadan söndürüldü. Çevrede büyük panik yaşandı. Yangın küçük hasara yol açtı.

Yangının aşırı balata ısınmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Yangın söndürüldükten sonra metrobüs servise çekildi ve seferler normale döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Metrobüs #zincirlikuyu
banner863
Önceki Haber
Meteorolojiden çığ uyarısı
Sonraki Haber
Erzurum haberleri - Aşkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.