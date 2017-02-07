İstanbul haberleri: Zincirlikuyu'da bir metrobüsün tekerleği alev aldı

İstanbul Zincirlikuyu'da bir metrobüsün tekerleği alev aldı. Alev alan tekerlek ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Metrobüse müdahale edildiği sırada trafikte de yoğunluk oluştu.

Zincirlikuyu'da bir metrobüsün tekerleği alev aldı. Alev alan tekerlek ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.



Habertürk'ten Gülcan Sevindik'in haberine göre; metrobüse müdahale edildiği sırada trafikte de yoğunluk oluştu.



Acil müdahale sonrası yangın metrobüsün içine sıçramadan söndürüldü. Çevrede büyük panik yaşandı. Yangın küçük hasara yol açtı.



Yangının aşırı balata ısınmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Yangın söndürüldükten sonra metrobüs servise çekildi ve seferler normale döndü.