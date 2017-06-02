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İstanbul merkezli 11 ilde sahte para operasyonu

Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürmek için sahte para basacakları iddia edilen 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 11 ilde sahte para operasyonu

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 25 kişi yakalandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin basacağı yüklü miktarda sahte parayı Ramazan Bayramı öncesi piyasaya süreceğini belirlemesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, İstanbul merkezli 11 ilde 81 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 kişiyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, sahte para yapımında kullanılan çeşitli makine ve malzemeler ile 100 bin lira sahte para ele geçirildi.

Şebekenin basacağı paraların bayram öncesi Mısır Çarşısı ve Eminönü gibi alışverişin yoğun yapıldığı bölgelerde piyasaya süreceği öğrenildi.

Etiketler; #istanbul #ramazan bayramı #sahte para
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