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İstanbul Pendik'te patlamamış top mermisi bulundu

İstanbul Pendik'te bir mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu. Bomba imha ekipleri çeşitli incelemeler yaptıktan sonra eski zamanlardan kalan patlamamış top mermisini alarak imha edecekleri merkeze götürdü.

İstanbul Pendik'te patlamamış top mermisi bulundu

Pendik'te bir mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu.



Kaynarca Koca Mezarlığı'nda mezar yeri kazan bir görevli, patlamamış top mermisi bulunca polis ihbar hattına bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak bomba uzmanı ekiplerini çağırdı.



Bomba imha ekipleri çeşitli incelemeler yaptıktan sonra eski zamanlardan kalan patlamamış top mermisini alarak imha edecekleri merkeze götürdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Pendik
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