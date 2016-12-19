İstanbul semalarında sığırcık şöleni

İstanbul Beylikdüzü semalarında sürüler halinde ortaya çıkan sığırcık kuşları, müthiş bir ahenk içerisinde uçtu.Kaynak: İHA
Sığırcık kuşlarının şovunu gören vatandaşlar da telefonlarına o anı kaydetti.
Bazı sürücülerin de araçlarını yol kenarlarına park ederek kuşlarını dansını izlediği görüldü.
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