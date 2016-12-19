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İstanbul semalarında sığırcık şöleni

İstanbul semalarında toplu şekilde uçan sığırcık kuşlarının gökyüzünde yaptıkları görsel şov izleyenleri adeta büyüledi.

İstanbul semalarında sığırcık şöleni
İstanbul Beylikdüzü semalarında sürüler halinde ortaya çıkan sığırcık kuşları, müthiş bir ahenk içerisinde uçtu.

Sığırcık kuşlarının şovunu gören vatandaşlar da telefonlarına o anı kaydetti.

Bazı sürücülerin de araçlarını yol kenarlarına park ederek kuşlarını dansını izlediği görüldü.

Kaynak: İHA
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