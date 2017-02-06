İstanbul trafiğinde 'okul servisi' yoğunluğu yaşandı

15 günlük yarıyıl tatili bitti, ikinci dönem ders zili çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci okulun yolunu tuttu.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından ders başı yaptı.



Sabahın ilk ışıkları ile öğrenciler okul yoluna koyuldu.



Tatil sonrası okula dönen öğrenciler mutluydu.



Okulların açılması ile okul servisleri de yeniden trafiğe çıktı. İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, okul çevrelerinde önlem aldı, denetim yaptı. Çocukların zararlı maddelerden korunması için polis, okul çevrelerindeki bazı iş yerlerini de uyardı.



Okul çevresindeki şüpheli kişilerin de kimlikleri kontrol edildi. Okulla ilgisi olmayan kişiler çevreden uzaklaştırıldı.



ulusalkanal.com.tr