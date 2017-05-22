Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı
Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
8 katlı inşaat halindeki ek binanın izolasyon malzemelerinde başlayan yangın yaklaşık yarım saatte tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.
İtfaiye yangının, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların izolasyon malzemelerini tutuşturması sonucu çıktığı değerlendiriyor
Polisin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
İstanbul Halkalı’daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nin inşaat halindeki ek binasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı