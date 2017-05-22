"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da hastane inşaatında yangın

İstanbul Halkalı’daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nin inşaat halindeki ek binasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul'da hastane inşaatında yangın

Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı

Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

8 katlı inşaat halindeki ek binanın izolasyon malzemelerinde başlayan yangın yaklaşık yarım saatte tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye yangının, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların izolasyon malzemelerini tutuşturması sonucu çıktığı değerlendiriyor

Polisin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Mehmet Akif Ersoy Hastanesi #halkalı #yangın #istanbul
banner863
Önceki Haber
TUSKON iddianamesi savcılığa iade edildi
Sonraki Haber
Tarım Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı için düğmeye bastı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.