Şampiyon Beşiktaş
Şampiyon Beşiktaş
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

İstanbullu iftar sofralarında buluştu

İstanbul'da ramazan ayının ilk iftarı kent meydanlarına kurulan sofralarda yapıldı. Birçok noktada kurulan iftar sofralarına binlerce İstanbullu katıldı.

İstanbullu iftar sofralarında buluştu

Ramazan ayının ilk iftarında binlerce İstanbullu kent meydanlarında buluştu.

Sultanahmet Meydanında iftar yemeği hazırlığı saatler öncesinde başladı.

Meydana sıra sıra masa ve sandalyeler koyuldu ve iftara dakikalar kala kumanyalar dağıtıldı.

Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı ilk iftar, geleneksel top atışıyla yapıldı.

Toplu iftarın yapıldığı bir diğer noktada Fatih'teki Oruç Baba türbesiydi. Burada da iftar saati yaklaştıkça kalabalık iyice arttı.

İftar vaktinde binler İstanbullu orucunu ekmek, sirke ve yanlarında getirdikleri yiyeceklerle açtı.

Üsküdar'da da bildik görüntüler vardı. Evlendirme Salonunun ön tarafına kurulan iftar sofrasında iftarlarını açmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İftar saatinde yaklaşık 2 bin 500 kişi aynı anda iftar yaptı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ramazan #iftar #sofra #buluşma #ilk iftar #kent
banner863
Önceki Haber
MİT raporunda "Barzani" gerçeği
Sonraki Haber
Ulukent'in sorunları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.