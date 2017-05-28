İstanbul'da ramazan ayının ilk iftarı kent meydanlarına kurulan sofralarda yapıldı. Birçok noktada kurulan iftar sofralarına binlerce İstanbullu katıldı.

Ramazan ayının ilk iftarında binlerce İstanbullu kent meydanlarında buluştu.



Sultanahmet Meydanında iftar yemeği hazırlığı saatler öncesinde başladı.



Meydana sıra sıra masa ve sandalyeler koyuldu ve iftara dakikalar kala kumanyalar dağıtıldı.



Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı ilk iftar, geleneksel top atışıyla yapıldı.



Toplu iftarın yapıldığı bir diğer noktada Fatih'teki Oruç Baba türbesiydi. Burada da iftar saati yaklaştıkça kalabalık iyice arttı.



İftar vaktinde binler İstanbullu orucunu ekmek, sirke ve yanlarında getirdikleri yiyeceklerle açtı.



Üsküdar'da da bildik görüntüler vardı. Evlendirme Salonunun ön tarafına kurulan iftar sofrasında iftarlarını açmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.



İftar saatinde yaklaşık 2 bin 500 kişi aynı anda iftar yaptı.





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