İtfaiye ekibinden buz operasyonu

Muş’un Malazgirt Belediyesi ekipleri, çatılarda oluşan buz sarkıtlarının her hangi bir olumsuzluğa sebep vermemesi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

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Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’nın talimatı üzerine itfaiye ekipleri, çatılardaki buz sarkıtlarını temizlenmek için çalışma başlattı. Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında eksi 10 ile 15 dereceye kadar düşmesi üzerine binaların saçaklarında oluşan ve boyları 1,5 metreyi bulan buz sarkıtları için itfaiye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eder boyuta gelen buz sarkıtları, belediye yetkilileri tarafından düzenli bir şekilde temizleniyor.

Malazgirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, buz sarkıtları konusunda vatandaşları uyararak, “Halkımız yollarda yürürken çok dikkatli olsunlar. Çatılardan kopup gelen buz parçaları ölümcül yaralara sebep olabilir. Başka il ve ilçelerde bunun benzer örnekleri yaşandı. Maalesef iki vatandaşımız kafalarına buz parçası düşmesi üzerine hayatlarını kaybettiler. Burada da ölümcül bir kaza yaşanmasın diye tüm tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Özellikle havaların soğuk olduğu bu dönemlerde binaların üzerinde oluşan buz sarkıtlarına karşı tedbir almaları gerekir. Vatandaşlar yüksek binaların altından geçerken dikkat etmelidir. Buz sarkıtları olan binalar gördüklerinde itfaiyeyi arayarak bilgi vermelerini istiyoruz" dediler.

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