Karabağlar ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğundan 41 gündür haber alınamıyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğundan 41 gündür haber alınamıyor.



Yeşilyurt Semti'nde yaşayan Filiz Aslan (39), 15 yaşındaki kızı Duygu Tam ile 22 Nisan'da alışverişe çıktığını, bakkal dükkanına girdiği sırada dışarıda bekleyen kızının ortadan kaybolduğunu söyledi.



Anne Aslan, bütün aramalarına rağmen kızını bulamayınca durumu polise bildirdiğini ancak 41 gündür hiçbir sonuç alınamadığını belirtti.



Kızının liseyi bitirmeden okuldan ayrıldığını, düzenli olmayan işlerde çalıştığını belirten Aslan, ''En son pazara alışverişe gittik. Ben bakkala girip çıktığımda yoktu. Etrafta aradım ama bulamadım. O günden beri kendisinden haber alamıyoruz. Arkadaşlarını aradık ama kimse bilmiyor. Nereye gitti bilmiyoruz.'' dedi.

Tek çocuğunun hayatından endişe duyduğunu belirten Aslan, "Yanına çanta bile almadı. Neredeysen bir ara bir haber ver. Lütfen ara bizi. Bizi bırakma. Aileni, anneni bırakma. Bir tek ölüme çare yok. Yeterki evine dön.'' şeklinde konuştu.



Eşinden boşanmış ve geçimini seyyar satıcılıkla sağlayan 43 yaşındaki baba Ertan Tam ise ''Ne olursunuz bize yardım edin. Kızım, yavrum ne olur dön evine.'' dedi.



Tam, kızını görenlerin insanlık namına polise haber vermesini istedi.