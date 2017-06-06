Takımla sohbete bile başladı! 2+1 yıllığına Fenerbahçe'de
Takımla sohbete bile başladı! 2+1 yıllığına Fenerbahçe'de
"Eğer yeni bir darbe teşebbüsü olursa..."
Altın fiyatları zirvede! Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları zirvede! Çeyrek altın ne kadar?
Şenol Güneş 'kalsın' dedi ama... Büyük şok!
Şenol Güneş 'kalsın' dedi ama... Büyük şok!

İzmir'de 18 avukata FETÖ'den gözaltı

İzmir'de FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 avukat gözaltına alındı. Avukatların, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları ortaya çıktı.

İzmir'de 18 avukata FETÖ'den gözaltı
İzmir'de FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 avukat gözaltına alındı. Avukatların, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasında örgütün avukat yapılanmasına operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda 18 avukat gözaltına alındı. Avukatların örgüte üye kişilerin avukatlıklarını yapmalarının yanı sıra şifreli haberleşme programı ByLock'u da kullandıkları ortaya çıktı.

Avukatların bağlantılarına yönelik araştırmaların sürdüğü öğrenildi. 18 avukat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #operasyon #gözaltı #fetö
banner863
Önceki Haber
Valbuena, Fenerbahçe'de
Sonraki Haber
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Fetullah Gülen açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.