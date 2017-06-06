İzmir'de FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 avukat gözaltına alındı. Avukatların, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları ortaya çıktı.Kaynak: DHA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasında örgütün avukat yapılanmasına operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda 18 avukat gözaltına alındı. Avukatların örgüte üye kişilerin avukatlıklarını yapmalarının yanı sıra şifreli haberleşme programı ByLock'u da kullandıkları ortaya çıktı.
Avukatların bağlantılarına yönelik araştırmaların sürdüğü öğrenildi. 18 avukat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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