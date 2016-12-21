İzmir'de baraka yangınında 1 kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde barakada çıkan yangında bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan arsada ev olarak da kullanıldığı belirtilen barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarının ardından ekipler içeride yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Ceset, savcılık incelemesinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.