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İzmir'de bir kişi zeytinlikte ölü bulundu

Çiğli ilçesinde mezarlık yakınındaki zeytinlikte ölü bulunan kişinin vücudunda darp izi tespit edildi

İzmir'de bir kişi zeytinlikte ölü bulundu

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, mezarlık yakınındaki zeytinlikte ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Harmandalı mezarlığı yakınındaki zeytinlikte hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Acar (73) olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri, başında darp izi olduğunu belirlediği Acar'ın yerde yaklaşık 15 metre sürüklendiğini tespit etti.
Acar'ın ikamet ettiği Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ufuk Ünlü, "Uzun zamandır bizim mahallemizde oturuyor. Kimseye bulaşmaz sakin bir insandı. Genelde camiye gider, parkta otururdu. Benim gördüğüm kadarıyla elinde ve yüzünde kan var." diye konuştu.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Acar'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytinlik #mezarlık yanı #darp #çiğli #cinayet
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