İzmir’de asırlık ağaçlar koruma altına alındı. Yıllara meydan okuyan asırlık çınarlarında aralarında bulunduğu 50 tescilliği ağaç tarih tanıklığına daha uzun süre devam edeceğe benziyor…

İzmir’de asırlık ağaçlar koruma altına alındı. 50 çınar ağacını korumak ve bakımını yapmak için kollar sıvandı.



Zeytin agaçları gibi yıllara meydan okuyan çınarlar şehrin neredeyse tüm ilçelerinde bulunuyor.



Zararlı bakterilerden arındırılan ağaçların çürüyen kısımları özel ilaçlarla tedavi ediliyor, böceklerin zarar verdiği alanları özel macun ile kapatılıyor.



Asırlık ağaçlar "gençleşme operasyonu" ile tarih tanıklığına daha uzun süre devam edeceğe benziyor.



Peki asırlık ağaçlar nasıl korunuyor..?



Anıt ağaçların uzun yıllar yaşatılması için gövdelerindeki ölmüş dokular kazınıp canlı dokuya ulaşılıyor.



Çürük diş tedavisine benzer şekilde çürük ve ölü dokular temizleniyor, özel dolgular uygulanıyor.



Ağaç yüzeyindeki açık kovuklar da hava almayacak şekilde paslanmaz çivi, tel ve su bazlı özel alaşımla kaplanarak gövde koruma altına alınıyor.





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