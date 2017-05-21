Karşıyaka ilçesinde bir kadın, evinde tartıştığı bir kişiyi tabancayla öldürdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan bir kadın, evinde tartıştığı bir kişiyi tabancayla öldürdü.



Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 6745 Sokak'taki 3 katlı bir binanın zemin katında yaşan E.S, evinde Kadri Özen (28) ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.



E.S, tartışmanın büyümesi üzerine evdeki tabancayla Özen'e ateş etti. Yaralı olarak evden çıkan Özen, çevredekilerden yardım istedi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, apartman bahçesinde yatan Özen'in yaşamanı yitirdiğini belirledi.



E.S. gözaltına alındı.



Özen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.