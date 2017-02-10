İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İZBETON'a ait asfalt aracı bugün saat 11.00'de Konak İlçesi Gürçeşme Caddesi'nde ilerken frenin patlaması sonucu önce bir otomobile, ardından Gürçeşme Merkez Cami'nin arka duvarına çarptı.Kaynak: DHA
Asfalt dökme aracında bulunan İZBETON çalışanı Ömer Bilici hayatını kaybederken, aracın şoförü Serkan Yılsız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Tankerin çarptığı otomobilin sürücüsü Ahmet Uysal da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine giden itfaiye ekibi, asfalt aracından Bilici'nin cesedini çıkarmakta zorlandı.
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