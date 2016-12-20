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İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

- Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, organizatör oldukları öne sürülen 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik çalışmada elde ettikleri bilgiler doğrultusunda Yeşildere Caddesi'nde 3 aracı durdurdu.
Araçlarda yasa dışı geçiş için sahil beldesine götürülen 23 yabancı uyruklu bulunduğu tespit edildi, 17 can yeleği ele geçirildi.
Yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla E.Z. (32), A.P. (50), D.A. (39) ve S.A. (39) gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler; #operasyon #izmir #göçmen kaçakçılığı
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