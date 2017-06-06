Takımla sohbete bile başladı! 2+1 yıllığına Fenerbahçe'de
Takımla sohbete bile başladı! 2+1 yıllığına Fenerbahçe'de
"Eğer yeni bir darbe teşebbüsü olursa..."
Altın fiyatları zirvede! Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları zirvede! Çeyrek altın ne kadar?
Şenol Güneş 'kalsın' dedi ama... Büyük şok!
Şenol Güneş 'kalsın' dedi ama... Büyük şok!

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Karaburun ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında oldukları belirlenen 7 Suriye uyruklu yakalandı.

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

 İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında oldukları belirlenen 7 Suriye uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karareis mevkisinde park halindeki kamyoneti kontrol etti.

Araçtaki aramada, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan Suriye uyruklu 7 sığınmacı bulundu.

Kamyonette 47 can yeleği de ele geçirildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #kaçakçılık #jandarma #göçmen
Önceki Haber
TVF'nin sponsoru, yeniden Amway
Sonraki Haber
Ömrü denizde geçen balıkçıların ramazan mutluluğu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.