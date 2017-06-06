İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında oldukları belirlenen 7 Suriye uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karareis mevkisinde park halindeki kamyoneti kontrol etti.
Araçtaki aramada, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan Suriye uyruklu 7 sığınmacı bulundu.
Kamyonette 47 can yeleği de ele geçirildi.
Karaburun ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında oldukları belirlenen 7 Suriye uyruklu yakalandı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında oldukları belirlenen 7 Suriye uyruklu yakalandı.