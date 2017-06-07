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İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Karabağlar ilçesinde yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen 33 göçmen yakalandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 33 göçmen yakalandı, kaçışı organize ettikleri iddiasıyla ikisi Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı geçişlere yönelik uygulamada, 5 Haziran'da Yeşillik Caddesi'nde 2 minibüsü durdurdu.

Minibüsteki aramada, 33 Suriye uyruklu göçmen yakalandı, 11 can yeleği ele geçirildi.

Kaçışı organize ettiği iddiasıyla Suriye uyruklu M.B. (20), A.E. (29) ile Türk vatandaşı R.Ç. (25) ve B.A. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #operasyon #kaçakçılık #göçmen
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