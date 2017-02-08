İzmir'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, İzmir-Çanakkale karayolunun Yenifoça Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den fabrikaya işçi taşıyan 48 yaşındaki M.G yönetimindeki 35 NGU 93 plakalı midibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Devrilen midibüstü sürücü ile 11 işçi yaralandı.Kaynak: DHA
Yaralılar ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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