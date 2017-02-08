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İzmir'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var!

İZmir'in Aliağa İlçesi'ndeki bir fabrikaya işçi taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

İzmir'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Kaza, İzmir-Çanakkale karayolunun Yenifoça Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den fabrikaya işçi taşıyan 48 yaşındaki M.G yönetimindeki 35 NGU 93 plakalı midibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Devrilen midibüstü sürücü ile 11 işçi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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