Karabağlar ilçesinde meydana gelen kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dostluk Bulvarı üzerinde ilerleyen, sürücüsünün Suriyeli olduğu belirtilen 35 MB 0030 plakalı kapalı kasa kamyonet, numara 23 önünde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarptı.

Üzerinden kimlik çıkmayan yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü, çevredeki vatandaşların tepkisi nedeniyle polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Bu sırada bazı vatandaşlar aracın camlarını kırdı.



Kaza anı güvenlik kamerasında

Bu arada kaza anı, olay yeri yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, yolun karşısına geçmek için yolu kontrol eden iki kadının önce geçen araçları beklemesi, bir süre sonra ilerlemeleri, bu sırada kamyonetin kadınlara çarpması yer alıyor.

Mahalle sakinlerinde Mehmet Bozkurt, olayı gördüğünü, kamyonetin çok hızlı olduğunu iddia etti. Sürücünün kaza sonrası durmadığını ileri süren Bozkurt, yaklaşık 100 metre ilerideki trafik ışığında kırmızı yandığı için ilerleyemediğini savundu.

Sürücünün yola devam etmesini olayı gören çevredeki vatandaşların engellediğini anlatan Bozkurt, yolda kasis olmadığı için hızla gelen araçların daha önce de benzer kazalara neden olduğunu söyledi.

