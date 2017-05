İzmir'de kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde ani bastıran sağanak nedeniyle bazı evleri, yolları ve alt geçitleri su bastı.

Sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde hafifçe başlayan yağmur öğleden sonra yerini dolu ve kuvvetli sağanağa bıraktı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına geldi, bazı vatandaşlar ise ayakkabılarını çıkararak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Kemer Alt Geçidi'nde biriken sular nedeniyle geçit trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, alt geçitte mahsur kalan araçları ve sürücüleri kurtardı.

Minibüsüyle Kemer Alt Geçidi'nde mahsur kalan Ahmet Kıyak, "Bir anda bastırdı, burası su doldu yavaş yavaş geçerken, motor su aldı, halimizi görüyorsunuz perişan olduk." ifadelerini kullandı.

Konak'taki Cengiz Topel Mahallesi'nde sağanağın etkisiyle yağmur sularının taşıdığı kumlar caddeye doldu. Çok sayıda araç toprağa gömüldü. Vatandaşlar araç içinde mahsur kalan insanları kurtarmaya çalıştı.



3 kadın boğulmaktan son anda kurtarıldı

Konak ilçesine bağlı Boğaziçi semtinde de bazı evleri su bastı, vatandaşlar evlerindeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

Levent Caddesi'nde bulunan bir evin bahçe duvarı sel suları nedeniyle yıkıldı. Evde bulunan 3 kadın boğulmak üzere iken yakınları tarafından son anda kurtarıldı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadınların tedavileri sürüyor.

Evleri su altında kalan Mikail Çamlı, yağmurun aniden bastırdığını belirterek, "Sel, komşunun bahçesinde afet gibi geldi, duvar yıkılınca biz burada müdahale etmeye çalışıyorduk. Eşim, annem ve kardeşim, suyun içinde kaldı bir anda. Onlara müdahale ederken kapılar kapandı, su içerde kaldı. Burası göl haline geldi, yaşam mücadelesi verdik." dedi.

Annesi Rasime Çamlı, eşi Leman Çamlı ve kardeşi Halide Serbest'in su yuttuğunu ve çağırdıkları ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını aktaran Çamlı, "Bilmiyoruz durumlarını. Su benim belimdeydi, 1 metreden fazlaydı, zaten duvarlarda izi var. Evin içi su doldu, 1,5 metreye yakındı, boğulacaklardı. Buraya müdahale olması lazım. Bahçe su dolunca duvar patladı. Duvar patlayınca bizim burasını su aldı. Eşim suya düştü." diye konuştu.



Kemeraltı'nda rögarlar tıkandı

İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın girişindeki Anafartalar Caddesi'ndetıkanan rögarlar nedeniyle esnaf, iş yerlerini su basmaması için mücadele etti. İtfaiye ve İZSU ekiplerinden yardım isteyen esnaflar, ekipler gelmeyince, kendi imkanlarıyla yağmur suyunu engellemeye çalıştı. Esnaflar müşterilerinin suya batmadan ilerleyebilmesi için taburelerden köprü yaptı. Su dolu caddeden geçen vatandaşlar zor anlar yaşadı.



"16 yıldır çekiyoruz"

Yağmur ile mücadele ederek iş yerlerini korumaya çalışan esnaf, belediyenin duruma duyarsız olduğunu belirtti.

Esnaf Alaattin Ergül, doğru düzgün bir altyapının bulunmadığını belirterek, "Kanallar 30-35 santimetre çapında, böyle bir yağmurda hali görüyorsunuz dükkanların içine giriyor. Belediyenin bu konu karşısında duyarlı olmasını istiyoruz. İşimizi de etkiliyor. Ramazan ayı. Akıntı yok. Akıntıyı düzgün verseler düzelecek." dedi.

Özgür Yıldırım, ise her yağmurda benzer sorunlar yaşadıklarını ifadeederek, "Herkes halinden memnun. Biz memnun değiliz, her yağmur oluyor böyle itfaiyeyi çağırıyoruz gelmiyor. İzmir'in göbeği 30 santimetre derinliğinde durağan su gitmez zaten normal yani. Ben 16 yıldır çekiyorum alıştım artık." şeklinde konuştu.



"Kemeraltı ve İzmir için bir çalışma yapsın"

Muhammet Bala ise yetkilerden yardım istiyoruz diyerek, şunları kaydetti:

"İzmir'de her sene yaşadığımız bir sorun, bu ilk defa değil. Vatandaşlar olarak bu fotoğrafı 15 defa gösterdik hiçbir şey yapılmadı. Deniz kenti olmamıza rağmen İzmir'de altyapı diye bir şey yok. Yetkililerden yardım istiyoruz artık Kemeraltı Çarşısı ve İzmir için bir çalışma yapsınlar."

Çankaya Mahallesi'ni Konak'a bağlayan Şehit Fethi Bey Caddesi'ndeise biriken yağmur sularından dolayı araçlar zorlukla ilerledi.

Caddede görevli trafik polisi zorlukla trafiğin akışını sağlarken bir motorsikletli kurye ise yağmur sularının içinde mahsur kaldı.