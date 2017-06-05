Tire ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle fidanlıklar zarar gördü

İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.



Derebaşı Mahallesi'nde öğleden sonra etki gösteren sağanak nedeniyle mahalledeki dere taştı.



Yağış ve dereden taşan sular nedeniyle mahalledeki fidanlıklar zarar gördü.



Derebaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Çakırer, gazetecilere yaptığı açıklamada aniden başlayan dolu ve sağanağın kooperatif üyelerinin ürünlerine büyük zarar verdiği söyledi.



Dolu yağışının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü aktaran Çakırer, "Dolu taneleri ceviz büyüklüğündeydi. Ardından rüzgarla birlikte sağanak başladı ve 30 dakika sürdü. Köyümüzdeki dere taştı. Kooperatifimizin 20 üyesinin fidan ağaçları heba oldu. Sular saksıları devirip sürükledi. Zararımız ilk belirlemelere göre en az 2 milyon lira." diye konuştu.