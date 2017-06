Konak ilçesinde 30 metrekarelik iş yerinde cam-çerçeve işi yapan bir kişi, çalıştırdığı elemanı ve kendisinin SGK primlerini ödemek için gittiği bankada, 600 kişi çalıştırdığı ve 450 bin lira borcu olduğunu öğrendi.

İzmir'in Konak ilçesinde cam-çerçeve işi yapan bir kişi, çalıştırdığı elemanı ve kendisinin SGK primlerini ödemek için gittiği bankada, 600 kişi çalıştırdığı ve 450 bin lira borçlu olduğunu öğrendi.



Kemeraltı Semti'nde 23 yıldır cam- çerçeve işi yapan 43 yaşındaki Bünyamin Polat, 2 Mayıs saat 16.30 sıralarında kendisinin ve iş yerinde çalışan yengesi D.P'nin Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) prim borçlarını ödemek için bankaya gitti.



Banka görevlisine ödemek için her ay yatırdığı miktarı çıkaran Polat, görevlinin borcun 156 bin lira olduğunu belirtmesi üzerine ne yapacağını şaşırdı.



Ertesi gün SGK il Müdürlüğüne giden Polat, toplam 30 metrekarelik dükkanında 600 kişinin sigortalı olarak çalışıyor gözüktüğünü ve borcunun 450 bin lira olduğunu öğrendi.



Polat, bu durum karşısında önce SGK'ya ardından emniyete ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.



''30 metrekarede 600 kişi çalışıyor''



Polat, yaptığı açıklamada, her ay düzenli olarak prim borçlarını ödediğini ve yine ödemek için gittiği bankada bu durumdan haberdar olduğunu söyledi.



Kendisi ile yengesinin prim borçlarını ödemek için bankaya gittiğini anlatan Polat, şunları aktardı:



"Bankada bana 156 bin lira borcum olduğunu söylediler. Ertesi gün SGK'ya gittiğimde borç 450 bin liraydı. Ayrıca 2 kişinin çalıştığı iş yerinde 600 kişinin girişi yapıldığı söylendi bana. Şu anda burası 30 metrekarelik bir dükkan 600 kişiyi nasıl sığdırayım. Bu kadar kişiye istihdam sağlayacak bir iş yerim yok benim. Şua nda bir ay daha geçti ve 600 bin liraya yakın bir borcum var. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Süreç devam ediyor ama geçen bir aylık zaman diliminde herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. SGK, süreç devam ettiği için herhangi bir işlem yapamadıklarını söylüyorlar. Ben işveren olduğum için çıkış işlemlerini gerçekleştiremiyorum ancak onların gelip çıkışlarını vermesi gerekiyor."



''Epilepsi hastası oğlum var''



Polat, SGK'nın iş yerinde de denetimler yapacağını belirterek, ''Sosyal Sigortalar Kurumu denetimler yapılıncaya kadar sağlık sigortasından yararlanamayacağımı söyledi. Benim 18 yaşında epilepsi hastası oğlum var. Sigortadan faydalanamaz isem onun kullandığı ilaçları nasıl alacağım. Yetkililerin bu duruma bir an önce çare bulmasını istiyorum.'' diye konuştu.



Polat iş yerine 600 kişilik girişlerin Nisan'da yapıldığının tespit edildiğini, bu işçilerin iş yeri adresi olarak kendi dükkan adresinin görünmesi nedeniyle tüm borç kağıtlarının kendi iş yerine gelmeye başladığını sözlerine ekledi.