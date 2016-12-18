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İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Alsancak semti 1485 Sokak'ta alkollü oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine silah ve bıçakla saldırdı.

Çıkan kavgada, A.D. (40) ve T.C. (30) silahla, ismi öğrenilemeyen bir kişi de bıçakla yaralandı. Silahla yaralanan iki kişi sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, bıçakla yaralanan kişi ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  AA

Etiketler; #izmir #silahlı kavga
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