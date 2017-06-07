Son dakika: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Son dakika: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Tuncel Kurtiz - Zeytinime dokunma
Tuncel Kurtiz - Zeytinime dokunma
Van'da çatışma! 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
Van'da çatışma! 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
Rhodolfo, Flamengo'ya transfer oldu
Rhodolfo, Flamengo'ya transfer oldu

İzmir'deki cinayet davası

Karabağlar ilçesinde eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilen sanığın cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından, davanın yeniden görülmesine başlanıldı

İzmir'deki cinayet davası

İzmir'de, birlikte yaşadığı eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilen ve cezası Yargıtay tarafından bozulan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Uğur Bunyak, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı. Duruşmada, taraf avukatlarının yanı sıra Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi de hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden sanıkla ilgili tedavi belgelerinin gönderildiğini belirterek, tarafların bu belgelere ilişkin beyanlarını aldı.
Sanık avukatı Uğur Onay, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen belgelerin eksik olduğunu belirterek, mahkemeden, klinik değerlendirme ölçekleri ile ruh sağlığı ve hastalıkları anabilim dalındaki dosyanın istenmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden sanıkla ilgili eksik belgelerin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay
Karabağlar ilçesinde 2014'te, Eda Okutgen (41), boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Uğur Bunyak tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
Müebbet hapse mahkum edilen sanığın cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden yeniden rapor alınması talep edilerek bu karar bozulmuştu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yargıtay #karabağlar #İzmir 5. ağır ceza mahkemesi #Eda Okutgen #cinayet davası
banner863
Önceki Haber
Japonya'da 5 işçi yüksek radyasyona maruz kaldı
Sonraki Haber
İngiliz yazarın çağrısı turizmcileri sevindirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.