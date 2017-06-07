Karabağlar ilçesinde eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilen sanığın cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından, davanın yeniden görülmesine başlanıldı

İzmir'de, birlikte yaşadığı eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilen ve cezası Yargıtay tarafından bozulan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Uğur Bunyak, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı. Duruşmada, taraf avukatlarının yanı sıra Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi de hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden sanıkla ilgili tedavi belgelerinin gönderildiğini belirterek, tarafların bu belgelere ilişkin beyanlarını aldı.

Sanık avukatı Uğur Onay, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen belgelerin eksik olduğunu belirterek, mahkemeden, klinik değerlendirme ölçekleri ile ruh sağlığı ve hastalıkları anabilim dalındaki dosyanın istenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden sanıkla ilgili eksik belgelerin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay

Karabağlar ilçesinde 2014'te, Eda Okutgen (41), boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Uğur Bunyak tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Müebbet hapse mahkum edilen sanığın cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden yeniden rapor alınması talep edilerek bu karar bozulmuştu.

