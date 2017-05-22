Karşıyaka ilçesinde tartıştığı eski sevgilisini öldürdüğü iddia edilen E.S. tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tartıştığı eski sevgilisini öldürdüğü iddia edilen E.S tutuklandı.



Karşıyaka ilçesi İnönü Mahallesi 6745 Sokak'taki 3 katlı bir binanın zemin katında dün yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan 3 çocuk annesi 27 yaşındaki E.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Zanlı ifadesinde, Aksu'nun eski sevgilisi olduğunu, kendisine ait gizlice çekilmiş uygunsuz görüntülerle şantaj yaptığını ve iki defa para istediğini savunarak, toplamda 8 bin lira para verdiğini iddia etti.

E.S. olay günü de kapı zilinin çalınması üzerine kapıyı açtığını, Aksu'yu elinde silahla karşısında gördüğünü belirterek, Aksu'nun hızlıca içeri girdiğini ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Aksu'ya tekme attığını, bunun üzerine Aksu'nun düştüğünü söyleyen zanlı, Aksu'nun elinden düşen silahı alarak rastgele ateş ettiğini kaydetti.

Öte yandan olayda ölen Kadri Aksu'nun cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Aksu'nun cenazesi Örnekköy semtindeki Dedebaşı Camisi'ne getirildi.

Aksu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Harmandalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aksu'nun annesi Saadet Türkkol ve yakınları katıldı.