Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, temizlik çalışmaları yapıyor

İzmir'deki kuvvetli sağanağın ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar temizlik yapıyor.

İzmir'de dün etkili olan sağanakta bazı evleri ve iş yerlerini su basmış, çok sayıda araç zarar görmüştü. Sağanaktan en çok etkilenen yerlerden Konak ilçesi Gültepe Mahallesi Çankaya Caddesi'nde belediye ekipleri yoldaki çakıl ve çamurları kaldırırken, vatandaşlar ev ve iş yerlerini temizliyor.



"Zamansız bir yağmur oldu"

Konak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yunak, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yağmur suyu çalışmalarının yapıldığını, ancak henüz tamamlanmadığını söyledi.

Yunak, "Zamansız bir yağmur yağdı, ciddi bir sel felaketine dönüştü. Bu çalışmalar bitmiş olsaydı bu felaket büyük bir ihtimalle yaşanmayacaktı." dedi.

İzmir'in sel felaketini sıkça yaşadığını belirten Yunak, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyemiz bu sorunu yağmur suyu kanalları yaparak çözmeye çalışıyor. Biz Konak Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yağmur yağmadan önce muhtarları aradık, ekiplerimizi hazırladık ama yapacağımız şeyler sınırlı kaldı maalesef. Böyle bir felaket karşısında insan çaresiz kalıyor. Can kaybının olmaması bizim için büyük bir teselli. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz burada zarar gören bütün ev ve iş yerlerini tespit ediyor. Onların zararlarını karşılayacağız, başkanımızın bu konuda talimatı var."



"Çocuğu sel aldı"

Çankaya Caddesi'nde 40 yılı aşkın süredir yaşayan Asuman Vardar, yağmur yağdığında sokakta sürekli sıkıntı olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllardaki sağanaklarda hayatını kaybeden kişilerin olduğunu aktaran Vardar, "10 yıl önce sel, yürüyen çocuğu aldı yuvarlayarak bozulan otobüsün altına koydu ve çocuk orada öldü. 2 sene sonra karı kocayı sel götürdü, vatandaşlar kurtardı. Daha sonra okuldan gelen bir çocuğu sel aldı, onu kurtardılar ama 15 gün sonra hastanede hayatını kaybetti mikroptan dolayı. Belediye hiç gelmiyor. Dün akşam o kadar aradık kimse gelmedi, bugün geldiler." şeklinde konuştu.

Oya Aslan da sağanaktan dolayı selin araçları sürüklediğini ve çok korktuğunu anlatarak, her yağmurda aynı sorunun yaşandığını, altyapının yetersiz olduğunu ifade etti.



Vatandaşlar ilgisizlikten şikayetçi

Murat Mahallesi Muhtarı Eşref Topkaya, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yağmur suyu kanalını ihaleyle bir firmaya verdiğini aktararak, caddenin alt kısmındaki çalışmaların bittiğini, üst tarafında ise devam ettiğini söyledi.

Bu çalışma sırasında kum ve mıcır kullanıldığını ve sağanağın bu malzemeleri aşağıya taşıdığını anlatan Topkaya, çok sayıda ev ve iş yerinde zarar oluştuğunu belirtti.

İş yeri zarar gören Bekir Horozlar, yağmurun başlamasıyla dükkanının dışındaki eşyaları toplamaya çalıştığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Yukarıdan korkunç bir afet geldi tsunami gibi. Sularla beraber çakıllar geldi, her şey bir anda oldu. Dükkanımız su doldu. Yaklaşık 1 metre su doldu dükkana. 7-8 araba zarar gördü. Benim iş yerimde yaklaşık 30 bin lira zarar oluştu. Belediyeden, İZSU'dan gelen oldu ama kesin bir çözüm yok. Büyüklerimize başvuracağız. Her yağmur yağdığında sıkıntılar oluyordu ama bu kadar olmadı. Kanal projesi yapıldı burada, bir seneden beri güzel de oluyordu ama şirketin ihmali. Gerekli betonlamayı, asfaltlamayı zamanında yapmadılar, asfaltın altındaki mucur olduğu gibi buraya geldi."

Özlem Vardar da iş yeri ve aracının sağanaktan zarar gördüğünü anlattı.

İş yeri zarar gören İbrahim Gül de elektronik işleri yaptıklarını, müşterilerinin dükkandaki cihazlarının kullanılamayacak duruma geldiğini söyledi. Cihazları kurtarmaya zamanlarının olmadığını, yaklaşık 25 bin lira zararlarının bulunduğunu anlatan Gül, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Sağanakta ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar temizlik çalışmalarını sürdürürken, evine dolan yağmur suları ile molozlar tahliye edilmeyen bazı mahalle sakinleri belediyenin ilgisizliğinden şikayet etti.



2 kadın taburcu edildi

Öte yandan Levent Caddesi'nde evlerini su basması sonucu boğulmaktan kurtarılan ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kadından 2'sinin taburcu edildiği, kaburgasında kırık tespit edilen Leman Çamlı'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.