İzmir'deki silahlı saldırı

Tire'de yol kenarında oturan iki kişiye hareket halindeki araçtan ateş açtıkları iddiasıyla aranan iki kardeşten biri yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde silahla yaralama olayına karıştığı iddia edilen iki kardeşten biri tutuklandı.



Tire'de 22 Ocak'ta yol kenarında oturan şahıslara hareket halindeki bir araçtan ateş açılması ve 2 kişinin yaralanması olayıyla ilgili soruşturma yürüten Tire Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi ve MOBESE görüntüleri üzerinde yapılan inceleme sonucu zanlıların A.Y. ve C.Y. kardeşler olduğunu ve 35 YBG 79 plakalı araçla kaçtıklarını belirledi.



Otomobilin Çağlayan Caddesi'nde terk halinde bulunması sonrası genişleyen operasyonda zanlılardan A.Y, Çayırlı Mahallesi'nde yakalandı.



Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.



Olayda ağır yaralanarak Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz İmer'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



4 Eylül Mahallesi Aslanlı Çeşme mevkisinde yol kenarında oturan Yılmaz İmer ve Onur Beletoğlu, 22 Ocak'ta yoldan geçen bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralanmıştı.

