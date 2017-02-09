Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'de deprem
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
Fransa'da patlama
Fransa'da patlama

İzmir'deki silahlı saldırı

Tire'de yol kenarında oturan iki kişiye hareket halindeki araçtan ateş açtıkları iddiasıyla aranan iki kardeşten biri yakalandı

İzmir'deki silahlı saldırı

 İzmir'in Tire ilçesinde silahla yaralama olayına karıştığı iddia edilen iki kardeşten biri tutuklandı.

Tire'de 22 Ocak'ta yol kenarında oturan şahıslara hareket halindeki bir araçtan ateş açılması ve 2 kişinin yaralanması olayıyla ilgili soruşturma yürüten Tire Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi ve MOBESE görüntüleri üzerinde yapılan inceleme sonucu zanlıların A.Y. ve C.Y. kardeşler olduğunu ve 35 YBG 79 plakalı araçla kaçtıklarını belirledi.

Otomobilin Çağlayan Caddesi'nde terk halinde bulunması sonrası genişleyen operasyonda zanlılardan A.Y, Çayırlı Mahallesi'nde yakalandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Olayda ağır yaralanarak Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz İmer'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

4 Eylül Mahallesi Aslanlı Çeşme mevkisinde yol kenarında oturan Yılmaz İmer ve Onur Beletoğlu, 22 Ocak'ta yoldan geçen bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralanmıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #tüfek #silahlı saldırı #MOBESE
banner863
Önceki Haber
İzmit Körfezi'ndeki akaryakıt sızıntısı
Sonraki Haber
Tomografi çekilirken öldü! İşte sebebi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.