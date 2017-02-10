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İzmir'deki silahlı saldırı

Yoldan geçen bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İzmir'deki silahlı saldırı

İzmir'in Tire ilçesinde yoldan geçen bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Yol kenarında oturan kişilere, 22 Ocak'ta hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu yaralanan Yılmaz İmer (48), tedavi gördüğü Tire Devlet Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Tire Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi ve MOBESE görüntüleri üzerine olayın faillerinin A.Y. ve C.Y. kardeşler olduğunu belirlemiş, zanlılardan A.Y, Çayırlı Mahallesi'nde yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tire #silah #saldırı
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