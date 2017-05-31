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İzmir'de 7 şirkete FETÖ operasyonu

İzmir'de inşaat tekstil, aydınlatma sektörlerinde faaliyet gösteren 7 şirketin ortakları ve yöneticilerine FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne üyelik ve finans sağladıkları gerekçeleriyle operasyon düzenlendi.

İzmir'de 7 şirkete FETÖ operasyonu

Hürriyet'te yer alan habere göre; bu sabah saatlerinde İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adlarına ve şirketlerine ait tüm hesaplara, taşınır ve taşınmaz tüm mallarına el konduğu öğrenildi. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #fetö #şirket #izmir
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