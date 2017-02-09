İzmit Körfezi'ndeki akaryakıt sızıntısı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir limandan İzmit Körfezi'ne sızan akaryakıttan etkilenen deniz kuşları, tedavilerinin ardından tabiata bırakıldı.

Körfezde 13 Ocak'taki sızıntının ardından vatandaşlar ile yetkililer tarafından telef olmaktan kurtarılan ve Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirilen 133 karabatak, sakarmeke, martı, balıkçıl ve flamingo, vücutlarını kaplayan maddeden temizlendi.

Tedavileri yapılan kuşlar, İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü personeli, TEMA İl Temsilciliği ve çevrecilerin katıldığı törenle doğaya salıverildi.



İstanbul 1. Bölge Müdürü Osman Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol türevi sızıntısından Yalova ve Kocaeli çevresinde büyük bir alanın etkilendiğini söyledi.



Olayın ardından yaşayan kuşların tedavi edilebilecekleri merkezlere ulaştırıldığını belirten Demirel, olaydan 439 su kuşunun etkilendiğini tespit ettiklerini dile getirdi. Demirel, bunlardan 306'sının telef olduğunu, 133'ünü yaralı olarak koruma altına aldıklarını kaydetti.



Öte yandan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından su kuşlarının zarar görmesine yol açtığı belirlenen firma hakkında, Orman ve Su İşleri Kocaeli Şube Müdürlüğünce "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu"nun ilgili maddeleri uyarınca Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, telef olan ve zarar gören 439 su kuşu için 227 bin 800 lira tazminat cezası uygulandığı öğrenildi.