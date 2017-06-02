Tiyatro ve sinema oyuncusu Halil Ergün'ün yeğeni, karıştığı kavgada üzerine kaynar su dökülmesi sonucu ağır yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, tiyatro ve sinema oyuncusu Halil Ergün'ün yeğeni, karıştığı kavgada üzerine kaynar su dökülmesi sonucu ağır yaralandı.



İznikli olan Halil Ergün'ün geçen yıl vefat eden ağabeyi Dalyan Ergün'ün oğlu Ahmet Ergün (46), dün gece Atatürk Caddesi'nde işlettiği çay ocağını kapatmaya hazırlanırken, iş yerine gelen 3 kişi çay istedi.



İş yerini kapatacağını söyleyerek çay servisi yapmayan Ergün ile kimlikleri henüz belirlenemeyen şüpheliler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, çay ocağındaki kaynar su dolu kazan, yere düşen Ergün'ün üzerine devrildi.



İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Ergün, burada yapılan müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda üçüncü derece yanıklar bulunan Ergün'ün yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.



Polis, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayı haber alarak Bursa'ya gelen tiyatro ve sinema oyuncusu Halil Ergün, yeğeninin durumu hakkında bilgi aldı.