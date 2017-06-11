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Jandarmaya sevgi seli

Kimi ilk kez gördü, kimi ilk kez dokundu. Tokat'ta İl Jandama Komutanlığı alışveriş merkezine stand açtı. Jandarmaya vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Jandarmaya sevgi seli

Hatıra fotoğrafı çekildiler, çocuklara hediyeler dağıttılar. Jandarma Özel Harekat Timi, Tokat'ta halkla kuçaklaştı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, 178'nci kuruluş yıl dönümünde alış veriş merkezinde jandarmanın operasyonlarda kullandığı ekipmanları sergiledi.

JÖH timi hem çocukların hem büyüklerin ilgisini çekti. Çocuklar askeri ekipmanlarını inceledi, büyükler ise hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Bomba arama köpekleri çocukların ilgi odağı oldu.

Standa çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #jandarma #sevgi #tokat #alışveriş merkezi #stand
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