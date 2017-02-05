Kaçak avlanmaya 11 bin TL ceza

Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ile Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, gölde kaçak meke (yaban ördeği) avlayan T.K. ve İ.Ç.’yi tüfekleri ve vurdukları kuşlarla birlikte yakaladı.Kaynak: İHA
Ekipler, avcıların tüfekleriyle avladıkları kuşlara el koydu. Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise kaçak av yapan iki şahsa 11 bin 110 TL para cezası kesti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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