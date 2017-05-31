Kırklareli'de ormanda kaçak yoldan sülük toplarken suçüstü yakalanan kişiye 42 bin 479 lira ceza kesildi

Kırklareli'de, nesli tükenme tehdidi altında bulunan sülükleri kaçak yoldan toplayan kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri Longoz Ormanları Milli Parkı sınırları içerisinde sülük toplandığı bilgisine ulaştı.



Ekipler, nesli tükenme tehdidi altında bulunan sülükleri yakalayarak çuvala dolduran kişiyi suç üstü yakalandı. Kaçak yollarla sülük avlayan kişiye 42 bin 479 lira para cezası kesildi.



Şüphelinin yaklaşık 1 kilogram sülüğü 500 lira karşılığında satacağı öğrenildi. Ele geçirilen sülükler yeniden doğal ortama bırakıldı.