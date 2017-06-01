YALOVA’nın Çınarcık İlçesi’ne bağlı Koru Beldesi’nde dün sokakta oynarken kaybolan 6 yaşındaki Eylül Umutlu’nun cesedi, bavul içinde bulundu. Eylül'ü kaçırıp boğarak öldürdükten sonra bavula koyarak terk edilmiş bir binaya bırakan madde bağımlısı şüpheli 25 yaşındaki Murat Şahin A. yakalandı.

Çınarcık ilçesi Koru Beldesi Atakent Mahallesi’nde minik Eylül dün annesinin komşuya gitmesinin ardından evden çıktı. Bir süre sonra eve dönen anne Eylül'ü evde bulamadı. Akşam saatlerine kadar Eylül eve dönmeyince kamyon şoförü Nurettin Umutlu, jandarmaya kızının kayıp olduğunu bildirip bulunmasını istedi.



Jandarmanın başlattığı araştırmada Eylül Umutlu'nun son olarak akşam saatlerinde Atakent Mahallesi’nde bir futbol sahasında görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine jandarma ile AFAD ekipleri mahalle sakinleriyle birlikte bölgede arama başlattı. Sabaha kadar sürün aramalardan sonuç alınamadı. Bu sabah ekipler, bölgedeki terk edilmiş binaları didik didik aramaya başladı. Eylül'ün cesedi, evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki terk edilmiş binanın bodrumunda bavul içinde bulundu.



Yapılan ilk incelemede boğularak öldürülen Eylül'ün tecavüze uğramış olabileceği ihtimali bulunduğu tespit edildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından minik Eylül'ün cesedi, Çınarcık Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin saptanması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Katilin bulunması için harekete geçen güvenlik güçleri çok sayıda kişinin bilgisine başvurdu. Görgü tanıkları dün öğleden sonra bisikletle bavul taşıyan bir kişinin eşkalini verince, jandarma bu eşkale uyan kişileri araştırdı.



Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Murat Şahin A., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. İşsiz olan ve dün mahalleliyle birlikte Eylül'ü arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıkan Murat Şahin A.'nın suçunu itiraf ettiği belirtildi.



Bu arada Umutlu Ailesi ile yakınları aynı mahallede bulunan Murat Şahin A.’nın ailesinin oturduğu eve saldırmak istedi. Geniş güvenlik önlemi alan jardarma öfkeli kalabalığı güçlükle engelledi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.